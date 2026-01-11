https://news.day.az/popularblog/1808618.html Настя Лобановская напомнила о важности семейных моментов - ВИДЕО Фотограф из Баку Настя Лобановская поделилась в Instagram размышлениями о значении семейных фотосессий. По ее словам, праздники, дни рождения и годовщины - это не просто даты, а повод остановиться, посмотреть друг на друга и сохранить себя такими, какие мы есть сейчас, передает Day.Az.
Настя Лобановская напомнила о важности семейных моментов - ВИДЕО
Фотограф из Баку Настя Лобановская поделилась в Instagram размышлениями о значении семейных фотосессий.
По ее словам, праздники, дни рождения и годовщины - это не просто даты, а повод остановиться, посмотреть друг на друга и сохранить себя такими, какие мы есть сейчас, передает Day.Az.
В своем посте она подчеркнула, что именно из таких моментов рождаются самые теплые воспоминания, которые семьи создают вместе, добавив фирменную отсылку к вселенной Гарри Поттера и "Патронусам" как символу света и уюта.
