Настя Лобановская напомнила о важности семейных моментов

Фотограф из Баку Настя Лобановская поделилась в Instagram размышлениями о значении семейных фотосессий.

По ее словам, праздники, дни рождения и годовщины - это не просто даты, а повод остановиться, посмотреть друг на друга и сохранить себя такими, какие мы есть сейчас, передает Day.Az.

В своем посте она подчеркнула, что именно из таких моментов рождаются самые теплые воспоминания, которые семьи создают вместе, добавив фирменную отсылку к вселенной Гарри Поттера и "Патронусам" как символу света и уюта.