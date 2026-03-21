Фестиваль Казахский Наурыз в Баку

Азербайджанский блогер Айхан Сулейманов, более известный как aykhunterr, рассказал о Фестивале Казахский Наурыз в Баку.

"Проводится очень много интересных игр и есть стенды с розыгрышами, где можно выиграть билеты в Казахстан. Также много блюд национальной кухни, таких как курт, казы, чак-чак, баурсаки и др. А ещё можно побывать в самой настоящей юрте. Будет проводиться 20-22 марта на бакинском бульваре возле башни с часами", - написал Айхан к публикации.