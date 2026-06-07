https://news.day.az/popularblog/1839642.html

Римские каникулы laman.mm - ФОТО

Азербайджанский блогер Ляман Мустафаева, более известная как laman.mm, показала кадры из Рима. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм. "From Rome, with love", - написала Ляман к публикации.