https://news.day.az/popularblog/1839642.html Римские каникулы laman.mm - ФОТО Азербайджанский блогер Ляман Мустафаева, более известная как laman.mm, показала кадры из Рима. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм. "From Rome, with love", - написала Ляман к публикации.
Римские каникулы laman.mm - ФОТО
Азербайджанский блогер Ляман Мустафаева, более известная как laman.mm, показала кадры из Рима.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.
"From Rome, with love", - написала Ляман к публикации.
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