Римские каникулы laman.mm

Азербайджанский блогер Ляман Мустафаева, более известная как laman.mm, показала кадры из Рима.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.

"From Rome, with love", - написала Ляман к публикации.