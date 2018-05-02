AISEL рассказала о потере любимого супруга - ВИДЕО
Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение 2018" певица AISEL дала интервью сайту Wiwibloggs.com. Как сообщает Day.Az Айсель Мамедова, отвечая на вопрос о трудных этапах в своей жизни, рассказала о потере любимого супруга.
Напомним, что AISEL была замужем за директором Бакинского джаз центра, продюсером Международного Бакинского джаз фестиваля, джазовым музыкантом Эмилем Ибрагимом. Музыкант скончался, проходя курс лечения в Германии, в апреле 2011 года в возрасте 35 лет.
"В моей жизни есть грустная история - муж скончался от рака, он был пианистом. Это был человек, который дал мне очень многое, привнес в мою жизнь много позитивной энергии. Супруг был старше меня на 12 лет - и в работе, и по жизни он был намного опытнее меня. Он дал мне очень многое не только как друг, но и как музыкант", - сообщила AISEL в интервью.
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