Маск пообещал повысить эффективность американских военных расходов
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) планирует "повысить эффективность" американских военных расходов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом бизнесмен написал в соцсети X.
"DOGE улучшит эффективность расходов на оборону", - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что глава департамента эффективности государственного управления США, бизнесмен Вивек Рамасвами сообщил о планах закрыть несколько федеральных ведомств США совместно с Илоном Маском. По словам Рамасвами, сокращения ожидаются также среди подрядчиков, от которых в федеральное правительство США "поступают чрезмерно большие счета".
В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что DOGE возглавят Маск совместно с Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.
Название департамента - DOGE - представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды.
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