Маск пообещал повысить эффективность американских военных расходов

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск сообщил, что новый департамент по достижению госэффективности в США (DOGE) планирует "повысить эффективность" американских военных расходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом бизнесмен написал в соцсети X.

"DOGE улучшит эффективность расходов на оборону", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что глава департамента эффективности государственного управления США, бизнесмен Вивек Рамасвами сообщил о планах закрыть несколько федеральных ведомств США совместно с Илоном Маском. По словам Рамасвами, сокращения ожидаются также среди подрядчиков, от которых в федеральное правительство США "поступают чрезмерно большие счета".

В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп ранее объявил, что DOGE возглавят Маск совместно с Рамасвами. Департамент будет заниматься демонтажем правительственной бюрократии и сокращением расточительных расходов.

Название департамента - DOGE - представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск. Ее назвали в честь мема Doge, на котором изображена собака с необычным выражением морды.