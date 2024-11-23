Дело против Трампа приостановлено

Директор по коммуникациям в переходной команде Стивен Чун сообщил, что дело против избранного президента США Дональда Трампа, рассматриваемое судом в Нью-Йорке, было полностью приостановлено, а вынесение приговора отложено, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Президент Трамп одержал решительную победу. Американский народ дал ему мандат на возвращение в Белый дом и избавление от всех остатков сфабрикованных дел, - заявил Чун. - Все сфабрикованные правовые атаки против президента Трампа теперь разрушены, и мы сосредоточены на том, чтобы сделать Америку снова великой".

Ранее судья Хуан Мерчан согласился отложить вынесение приговора по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс и перенести рассмотрение дела.

В конце мая Трамп был признан виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу о подлоге финансовых документов. Он стал первым в истории США бывшим президентом, которого жюри присяжных признало виновным в совершении преступления. Вынесение приговора было назначено на 18 сентября.

Поводом для расследования против экс-президента США стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года. По ее данным, за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не разглашала информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.

В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, включая выплаты Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. По версии следствия, Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через компанию Trump Organization как возмещение судебных издержек и сославшись на несуществующий юридический аванс. 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа обвинения по делу о выплатах Дэниэлс.