Какова статистика дискэктомий в Азербайджане, проведенных за счет ОМС?

В Азербайджане за январь-октябрь 2024 года за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) было выполнено около 3500 дискэктомий (частичное или полное удаление межпозвоночного диска).

Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространило Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана.

Отмечается, что операции проводились в подведомственных TƏBİB государственных медицинских учреждениях и медицинских учреждениях, имеющих договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию (частных и подведомственных соответствующим государственным органам).

Отметим, что операция по удалению межпозвоночной грыжи входит в перечень услуг ОМС.