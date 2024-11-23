В Азербайджане могут подешеветь некоторые автомобили

Реальность такова, что с каждым годом цены на автомобили падают. Хотя это касается всех стран, в Азербайджане, в зависимости от спроса, цены на некоторые автомобили заоблачные. На сегодняшний день это касается автомобилей, работающих на дизельном топливе и 92-октановом бензине. Эти автомобили сегодня предлагаются по цене, значительно превышающей их рыночную стоимость.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, автомобили, использующие АИ-95 или чувствительные к 92-октановому бензину, в основном регулируются в зависимости от цен на бензин премиум-класса. Например, автомобили "Malibu" и "Fusion", цена которых упала до 15,16 тысяч в период повышения стоимости бензина премиум-класса, после снижения премиум-бензина выросла до 22 тысяч.

Можно сделать вывод, что, в отличие от других стран, в Азербайджане на покупательную способность автомобилей напрямую влияет цена на топливо. Год выпуска автомобиля и его функциональность для покупателя имеют второстепенное значение. Именно стремление к экономичности заставляет покупателей ориентироваться на автомобили.

В современном мире интерес к дизельным автомобилям снижается, так как электромобили и гибриды более экономичны. К тому же, эти машины оснащены современными технологиями. Шум от дизельных двигателей также является причиной, по которой покупатели избегают таких автомобилей.



Как известно, к 2035 году планируется полная остановка производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Это сильно повлияет на цену дизельных и бензиновых автомобилей. Существует даже предположение, что дизельные автомобили резко подешевеют. Эксперты считают, что через несколько лет на рынке останутся только автомобили на премиум-бензине и электрические автомобили.