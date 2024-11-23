https://news.day.az/society/1709904.html Назначение пенсий в Азербайджане за 2024 год За январь-октябрь 2024 года в Азербайджане более 31 тысяче человек была назначена пенсия по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ) Азербайджана.
Назначение пенсий в Азербайджане за 2024 год
За январь-октябрь 2024 года в Азербайджане более 31 тысяче человек была назначена пенсия по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ) Азербайджана.
Было отмечено, что 68,53 процента из них составили мужчины, а 31,47 процента - женщины.
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