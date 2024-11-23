Назначение пенсий в Азербайджане за 2024 год

За январь-октябрь 2024 года в Азербайджане более 31 тысяче человек была назначена пенсия по возрасту, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты населения (ГФСЗ) Азербайджана.

Было отмечено, что 68,53 процента из них составили мужчины, а 31,47 процента - женщины.