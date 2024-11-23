https://news.day.az/society/1709921.html В одном из сел Азербайджана заметили стаю волков - ВИДЕО В селе Тиви, расположенной в районе Ордубад, прошла стая волков. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях. Представляем вашему вниманию эти кадры:
В селе Тиви Ордубадского района Азербайджана заметили стаю волков.
В одном из сел Азербайджана заметили стаю волков - ВИДЕО
В селе Тиви Ордубадского района Азербайджана заметили стаю волков.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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