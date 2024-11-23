https://news.day.az/society/1709915.html Землетрясение в Азербайджане В Азербайджане произошло землетрясение силой 4,5 балла. Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук (НАНА). "Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 км", - говорится в информации Центра. Новость обновляется
Землетрясение в Азербайджане
В Азербайджане произошло землетрясение силой 4,5 балла.
Как сообщает в субботу Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук (НАНА).
"Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 км", - говорится в информации Центра.
Новость обновляется
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