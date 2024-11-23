https://news.day.az/society/1709907.html В одном из вузов Азербайджана начнутся ремонтные работы В комплексе Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова будут проведены ремонтные работы.
В одном из вузов Азербайджана начнутся ремонтные работы
В комплексе Бакинского филиала МГУ имени М.В.Ломоносова будут проведены ремонтные работы.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Объединенная дирекция строящихся объектов Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям начала подготовительные работы.
Выполнение указанных работ поручено ООО "NN Constraction" и заключен договор стоимостью 791 264,3 маната.
Отметим, что законным представителем ООО "NN Constraction" является Меджидзаде Ниямеддин Джалил оглу.
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