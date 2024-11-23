Названа главная особенность iOS 20

Apple запустит в 2026 году встроенного цифрового помощника для пользователей iPhone.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

По информации инсайдера Марка Гурмана, цифровой ассистент будет похож на чат-боты ChatGPT от OpenAI и Google Gemini Live. Помощник, которого условно называют LLM Siri, будет работать на базе искусственного интеллекта (ИИ) от Apple и заменит собой Siri.

Apple намерена запустить его весной 2026 года. То есть LLM Siri, судя по всему, появится в iOS 20 и станет главной особенностью новой операционной системы. Гурман назвал нового цифрового помощника более умной версией Siri, которая сможет не только переписывать тексты, но и взаимодействовать со сторонними сервисами и приложениями.

Марк Гурман отметил, что ассистент на основе LLM (больших языковых моделей) сможет выполнять более сложные задачи, чем Siri.