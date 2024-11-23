Новый способ мошенничества в социальных сетях

Они украли 230 манатов, написав от имени его друга.

Как сообщает Day.Az, жертвой мошенников стал житель столицы Эльвин Мамедов. Он утверждает, что человек написал ему в социальной сети Telegram, воспользовавшись аккаунтом его друга, и попросил денег.

Пострадавший сообщил, что у его других знакомых тоже таким образом просили деньги.

Министерство внутренних дел призвало граждан не верить подобным случаям.

В министерстве также сообщили, что меры по борьбе с кибермошенничеством продолжаются.

Xezerxeber.az представляет более подробный видеоматериал по данной теме.