https://news.day.az/society/1709863.html Новый способ мошенничества в социальных сетях - ВИДЕО Они украли 230 манатов, написав от имени его друга... Как сообщает Day.Az, жертвой мошенников стал житель столицы Эльвин Мамедов. Он утверждает, что человек написал ему в социальной сети Telegram, воспользовавшись аккаунтом его друга, и попросил денег. Даже у его других знакомых таким образом просили деньги.
Новый способ мошенничества в социальных сетях - ВИДЕО
Они украли 230 манатов, написав от имени его друга.
Как сообщает Day.Az, жертвой мошенников стал житель столицы Эльвин Мамедов. Он утверждает, что человек написал ему в социальной сети Telegram, воспользовавшись аккаунтом его друга, и попросил денег.
Пострадавший сообщил, что у его других знакомых тоже таким образом просили деньги.
Министерство внутренних дел призвало граждан не верить подобным случаям.
В министерстве также сообщили, что меры по борьбе с кибермошенничеством продолжаются.
Xezerxeber.az представляет более подробный видеоматериал по данной теме.
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