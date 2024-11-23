Вооруженное ограбление во Франции

Во французской коммуне Паре-ле-Моньяль произошло вооруженное ограбление, в ходе которого преступники похитили из музея часть уникального ювелирного произведения, признанного национальным достоянием. Речь идет о произведении, стоимость которого составляет около 7 миллионов евро.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на мэра коммуны Жана-Марка Несме.

По его словам, грабители забрали фрагменты важного экспоната музея Гиерона Via Vitae ("Образ жизни"), созданного известным парижским ювелиром Жозефом Шоме в 1904 году. Это произведение, состоящее из 138 фигурок, инкрустированных бриллиантами, изумрудами, а также элементами из мрамора, золота и слоновой кости, отображает различные этапы жизни Иисуса Христа.

Ограбление было совершено в дневное время. Четыре злоумышленника, трое из которых проникли в музей, а один остался на улице, выстрелили в воздух и пробили отверстие в защитном стекле, за которым находился экспонат. Затем они извлекли драгоценные фигурки. После этого грабители вынесли награбленное, сели на мотоциклы и скрылись от жандармов.

"Это огромная утрата для Паре-ле-Моньяля и всего культурного наследия страны", - заявил мэр.

В момент ограбления в музее находились около 20 посетителей и сотрудников, но, к счастью, никто не пострадал.

Музей Гиерона, являющийся одним из старейших музеев сакрального искусства во Франции, в последние годы подвергался нескольким попыткам ограблений. В 2022 году также были зафиксированы попытки, а в 2017 году из этого музея были украдены произведения ювелира Поля Брюне.