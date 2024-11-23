Пашинян пояснил, почему уволил министров по WhatsApp

Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил руководителей ряда министерств и ведомств подать в отставку, отправив им текстовые сообщения.

Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении, передаёт Day.Az.

"В воскресенье, не поздно вечером, я отправил текстовые сообщения тем руководителям, которых попросил подать в отставку. Для меня важно, чтобы такие решения были в виде текстов, чтобы потом не было разночтений", - подчеркнул глава правительства.