https://news.day.az/politics/1709835.html Пашинян пояснил, почему уволил министров по WhatsApp Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил руководителей ряда министерств и ведомств подать в отставку, отправив им текстовые сообщения. Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении, передаёт Day.Az.
Пашинян пояснил, почему уволил министров по WhatsApp
Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил руководителей ряда министерств и ведомств подать в отставку, отправив им текстовые сообщения.
Об этом он сообщил в интервью Общественному телевидению Армении, передаёт Day.Az.
"В воскресенье, не поздно вечером, я отправил текстовые сообщения тем руководителям, которых попросил подать в отставку. Для меня важно, чтобы такие решения были в виде текстов, чтобы потом не было разночтений", - подчеркнул глава правительства.
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