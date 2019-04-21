Композиция представителя Азербайджана Чингиза Мустафаева на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019" лидирует в рейтинге самого известного сайта Wiwibloggs, посвященного этому проекту.

Портал представил 20-ку лучших композиций конкурса в этом году, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу сайта, передает Day.Az.

В тройку лучших песен вошли Truth Чингиза Мустафаева, Better Love Катерины Дуска (Греция) и Scream Сергея Лазарева (Россия).

Азербайджанский певец поблагодарил поклонников из разных стран за высокую оценку своей конкурсной композиции. Мустафаев намерен сделать все возможное, чтобы выйти в финал проекта и победить.

Музыку к песне азербайджанского представителя на конкурсе написали Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев, а слова - Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Хостесс. Идея клипа принадлежит Марте Родионовой и Майе Мирошниченко.

Полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to ("Позволь себе мечтать"). На конкурсе Чингиз Мустафаев исполнит композицию Truth ("Правда"). Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидение-2019" под номером 18.

Чингиз Мустафаев стал известен после победы в проекте "Новая звезда", также принимал участие в международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна". Он является лауреатом многочисленных музыкальных номинаций. На данный момент входит в число самых востребованных исполнителей среди молодого поколения.