Американская певица Дженнифер Лопес удивила поклонников на красной дорожке неожиданной сменой имиджа.

Как сообщает Day.Az, 50-летняя знаменитость, которую мы привыкли видеть с длинными волосами, решила поэкспериментировать с внешностью и сделала себе стильное каре, перекрасив волосы в светлый оттенок с золотистым переливом. В новом образе Джей Ло появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля, где состоялась долгожданная премьера фильма "Стриптизерши". Отметим, что в киноленте певица сыграла главную роль - героиню Рамону.

Голливудская красотка с первых секунд своего эффектного выхода на публику произвела фурор. Ее новый цвет волос гармонично сочетался с желтым платьем с глубоким декольте из коллекции бренда Maison Yeya.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!