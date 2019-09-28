Российская актриса Анастасия Заворотнюк пребывает в больнице. И это единственная достоверная информация о состоянии звезды. На прошлой неделе старшая дочь актрисы Анна была замечена возле клиники, когда навещала мать.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, недавно в Сети появилась информация о том, что дочери Анастасии Заворотнюк предлагают 230 тысяч долларов за информацию о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня". Эту новость 23-летняя Анна опровергла, впервые нарушив молчание, ведь семья Заворотнюк не комментирует ситуацию.

Девушка также отметила, что многие новости о состоянии ее матери не соответствуют действительности. Однако из ее заявления становится очевидно, что Анастасия действительно в тяжелом состоянии. Анна поблагодарила тех, кто искренне желает их семье добра.

Остальная информация о состоянии Анастасии Заворотнюк официально не подтверждена. Так или иначе, стало известно, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. К такому выводу пришли врачи после трехнедельного наблюдения актрисы.

Кроме того, выяснилось, что Анастасию Заворотнюк не только охраняют секьюрити, актриса лежит в палате на подземном этаже частной клиники, где находится Центр лучевой диагностики. Сотрудница медучреждения, в котором находится звезда, сообщила, что медперсонал узнает новости о состоянии Анастасии Заворотнюк из прессы.

Также, по информации СМИ, в палату к Анастасии Заворотнюк уже приходил нотариус, чтобы составить завещание. Эта новость быстро распространилась в сети, и поклонники решили, что актриса в критическом состоянии. Масла в огонь добавило появившееся сообщение о том, что в больницу к Анастасии Заворотнюк привезли ее 11-месячную дочь Милу.

А теперь стало известно, что одна из экс-сотрудниц клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, уверяет, что у нее есть фотографии и видео, где запечатлена звезда, которые она сделала в период с 15 по 25 сентября. Более того, женщина готова предоставить фото прессе за вознаграждение, однако пока этого не произошло.

Отметим, что информация о болезни Анастасии Заворотнюк, распространяемая в СМИ, основана на инсайдерских данных. Официальных комментариев о болезни и лечении семья Заворотнюк не дает.

Н. Гасымова

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