LOBODA показала, как выглядят ее подросшие дочери Ева и Тильда

Певица Светлана Лобода, которая этим летом с семьей отдыхает в Греции, показала своим поклонникам, как выглядят ее подросшие дочери Евангелина и Тильда. В своем Instagram-аккаунте звезда разместила две фотографии, на которых запечатлена с малышками, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

На кадрах звездная мама и ее девочки позируют на фоне заката и моря, вероятно, все в той же Греции.

"Есть тонкая нить между мамой и детьми - она не рвется от расстояний и времени... И где бы я ни была, что бы я не делала - я всегда возвращаюсь к ним. Мои дочери - мое лучшее творение", - трогательно подписала свой пост LOBODA.

Напомним, что младшая дочь Светланы - Тильда, лицо которой артистка скрывает от общественности, родилась 21 мая 2018 года. Информацию о том, кто отец девочки, Лобода также не разглашает.

В то же время, ее поклонники считают, что Тильда - дочь фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым, по слухам, у певицы роман.