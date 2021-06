Лидер Pink Floyd послал к черту Цукерберга

Лидер и основатель Pink Floyd Роджер Уотерс грубо отказал Марку Цукербергу в праве на использование знаменитой второй части песни Another Brick In The Wall.

Основатель Facebook очень хотел использовать песню при создании фильма для продвижения Instagram. Цукерберг обратился к Уотерсу и предложил ему "гигантскую денежную сумму" за использование песни, сообщает Day.Az со ссылкой на Rock Celebrities.

"Мой ответ: пошел к черту! Ни за что", - немедленно отреагировал Уотерс. Примечательно, что такие слова он произнес на форуме в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Дело в том, что Уотерс крайне негативно относится к политике Facebook. Он неоднократно заявлял, что социальная сеть занимается цензурой контента пользователей, особенно по части истории с Ассанжем.

Ранее Уотерс призвал западные страны не забывать о ключевом вкладе СССР в разгром нацистской Германии.

Уотерс призвал Запад вспоминать о роли Советского Союза, особенно когда его представители позволяют себе негативные комментарии о России. Антироссийские настроения Уотерс и вовсе считает "совершеннейшим безумием".