«Голливудского потрошителя», убившего девушку Эштона Катчера, приговорили к смертной казни

Маньяк Майкл Гарджуло, известный как "голливудский потрошитель", приговорен к смертной казни за убийство двух женщин и покушение на жизнь еще одной девушки. В 2001 году жертвой маньяка стала 22-летняя Эшли Эллерин - возлюбленная актера Эштона Катчера. Гарджуло убил ее за несколько часов до свидания Эшли и Эштона. В тот день Эштон приехал к дому Эшли, чтобы увидеться, но дверь ему не открыли, на звонки девушка также не отвечала. Ее тело уже утром обнаружила соседка - на нем было 47 ножевых ранений, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

45-летний Майкл Гарджуло совершал нападения на протяжении 15 лет, работая охранником, ремонтником кондиционеров и даже актером. При этом "голливудский потрошитель" жил по соседству с девушкой Катчера. После страшной трагедии актер активно сотрудничал со следствием, давал показания и всячески помогал расследованию, чтобы найти виновного в смерти Эшли.

Через несколько лет он убил еще одну молодую девушку, а в 2008 году едва не расправился с третьей жертвой, которой чудом удалось выжить и навести полицию на след. Его признали виновным в августе 2019-го, но пандемия коронавируса задержала судебное разбирательство. Наказание в виде смертного приговора мужчине вынес судья Верховного суда Лос-Анджелеса. Теперь он ожидает суда за другое свое убийство - Триши Пакаччо, которое совершил в родном Иллинойсе еще в 1993 году.