Майк Тайсон сыграет в драме «Черные мухи»

Боксер Майк Тайсон пополнил актерский состав драматического триллера "Черные мухи" (Black Flies). Тайсон составит компанию Шону Пенну ("Игра", "Я - Сэм") и Таю Шеридану ("Первому игроку приготовиться", "Люди Икс: Темный Феникс"). Постановкой фильма занимается Жан-Стефан Совер ("Бои без правил"), передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

Картина станет адаптацией одноименного романа писателя Шеннона Берка и расскажет о сложной профессиональной жизни парамедиков из Нью-Йорка. Шеридану досталась роль студента-первокурсника, который работает вместе с опытным коллегой в роли Пенн. Их отношение к работе поддается испытанию, когда они оба выясняют, что у них разные взгляды на профессию. Роль Тайсона описывается как одна из главных - он сыграет старшего офицера.

Дата выхода "Черных мух" пока не уточняется.