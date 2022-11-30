Кира Найтли думала, что «Пираты Карибского моря» «провалятся»

Сценарист и режиссер "Любви на самом деле" Ричард Кертис вспомнил разговор с Кирой Найтли, который произошел в 2003 году. Его слова цитирует Entertainment Tonight, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На тот момент Найтли только начинала актерскую карьеру. Она снялась в фильме "Пираты Карибского моря", и Кертис спросил звезду, что она думала по поводу участия в проекте. "И она сказала: "Я не думаю, что он станет популярным. Это пиратский фильм, и они всегда проваливаются", - поделился режиссер.

Первый фильм франшизы вышел в 2003 году, Найтли сыграла Элизабет Суонн. Проект стал популярным, после чего вышло еще четыре части.