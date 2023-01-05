Кошка Тейлор Свифт вошла в тройку самых богатых животных мира

Состояние кошки по кличке Оливия Бенсон, хозяйкой которой является певица Тейлор Свифт, оценивается в $97 млн, сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, питомец Свифт породы скоттиш-фолд стал третьим самым богатым домашним животным в мире. "Она заработала свое состояние, снявшись с хозяйкой в нескольких музыкальных клипах, создала собственную линию товаров и снялась в крупнобюджетных рекламных роликах", - написано в отчете.

Первое место в списке богатейших питомцев занимает немецкая Гюнтер VI. Ее состояние оценивается примерно $500 млн. На второй строчке звезда Instagram кошка Нала, заработавшая $100 млн.