Мэтью Макконахи озвучит Элвиса Пресли в мультсериале Netflix

Актер Мэтью Макконахи озвучит Элвиса Пресли в новом мультсериале "Агент Элвис" на Netflix. Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера "Агента Элвиса" назначена на март. "Элвис Пресли меняет свой комбинезон на реактивный ранец, когда его тайно вводят в секретную правительственную шпионскую программу для борьбы с темными силами, которые угрожают стране, которую он любит, - и все это при том, что он остается королем рок-н-ролла", - говорится в синопсисе анимации.

"Агент Элвис" был создан совместно Присциллой Пресли, вдовой Пресли, и Джоном Эдди. Майк Арнольд выступает в качестве шоураннера и главного сценариста шоу.