Автомобиль водителя Рианны угнали

Водитель Рианны обратился в полицию и заявил, что его автомобиль угнали возле дома исполнительницы. Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В конце прошлой недели он подъехал к особняку певицы в Лос-Анджелесе, зашел внутрь, чтобы что-то взять, а машину вместе с ключами оставил заведенной на улице. Когда водитель вернулся, то обнаружил, что его седан Audi 2012 года выпуска исчез. Он считает, что кто-то просто сел в машину и уехал на ней.

Неизвестно, была ли Рианна дома во время инцидента. Полиция Лос-Анджелеса ведет расследование, подозреваемому удалось скрыться.