Эль Фаннинг и Макс Мингелла расстались

Американская актриса Эль Фаннинг и британский актер и режиссер Макс Мингелла расстались после пяти лет отношений. Об этом сообщает Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О расставании с возлюбленным 24-летняя Эль Фанинг рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar. Актриса не стала уточнять причину разрыва с 37-летним Максом Мингеллой, но заявила, что верит в лучшее, и надеется встретить настоящую любовь.

"Я безнадежный романтик. Я верю в любовь с первого взгляда. Назовите меня сумасшедшей, но я верю в эти вещи", - поделилась актриса.

Во время беседы с журналистом Эль Фаннинг призналась, что возлагает большие надежды на свое будущее как в плане создания семьи, так и в отношении продолжения актерской карьеры.

"Я хотела бы когда-нибудь сыграть Грейс Келли. И иметь детей", - сказала она.

Эль Фаннинг и Макс Мингелла начали встречаться в 2018 году после того, как вместе снимались в фильме "За мечтой". По словам инсайдеров, их отношения были серьезными и влюбленные всерьез подумывали о свадьбе.

"Разница в возрасте вообще не проблема. Эль нравится, что Макс такой умный и зрелый. Он настоящий интеллектуал с большой страстью к искусству и культуре. Никто не удивится, если Макс скоро сделает Эль предложение", - цитирует Page Six слова источника, близкого к паре.