Фильмы про Джона Уика собрали более $1 млрд в прокате

Суммарные кассовые сборы экшен-франшизы "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли преодолели отметку $1 млрд. На данный момент касса серии составляет $1,011 млн, передает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бокс-офис ленты Чада Стахелски "Джон Уик 4", которая стала самой успешной частью франшизы, превышает $425,3 млн. При этом, как отмечает издание, свой вклад в успех боевика еще только предстоит внести японским зрителям, которые увидят картину на больших экранах осенью.

В сентябре франшиза "Джон Уик" пополнится мини-сериалом "Континенталь", действие которого развернется в Нью-Йорке 70-х. В 2024 году должен состояться релиз полнометражного спин-оффа "Балерина" с Аной де Армас в главной роли. Также планируется снять пятый фильм о Джоне Уике.