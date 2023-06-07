54-летняя Дженнифер Энистон удивила фанатов

Американская актриса Дженнифер Энистон показала подтянутое тело во время физической активности и удивила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

54-летняя знаменитость приняла участие в рекламной кампании фитнес-студии функциональных тренировок Pvolve. На размещенном видео звезда популярного телесериала "Друзья" запечатлена в черных облегающих лосинах и спортивном топе.

Поклонники восхитились фигурой актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 670 тысяч подписчиков. "Мне за 20 и я никогда в жизни не видела такого пресса на своем животе", "Как ты можешь со временем становиться все красивее и красивее?", "Тебе не может быть 54 года!", "Боже мой, ты безупречна", "Нестареющая красота требует много усилий. Интересно, как она поддерживает ее?" - высказывались они.