У онкобольной Шеннен Доэрти образовались метастазы в головном мозге

Звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти поделилась с поклонниками грустной новостью.

Актриса, которая с 2020 года борется с четвертой стадией рака, сообщила, что у нее образовались метастазы в головном мозге. На странице в Instagram 52-летняя артистка разместила видео, где показала, как проходила радиотерапию.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, вскоре Доэрти поделилась еще одним видео из медицинского центра. В нем актриса изображена в маске, которую надевают во время облучения мозга.

"5 января моя компьютерная томография показала метастазы в моем мозге. Вчерашнее видео показывало процесс примерения маски, которую вы носите во время облучения мозга. 12 января состоялся первый тур облучения. Мой страх очевиден. У меня клаустрофобия, и в моей жизни многое происходило. Мне повезло, у меня есть замечательные врачи. Но этот страх... Смущение... время всего этого... Вот такой может выглядеть рак", - рассказала Доэрти.

Шеннен Доэрти рак - что известно

Напомним, о том, что у нее рак, американская актриса Шеннен Доэрти узнала в марте 2015 года. У нее обнаружили опухоль в молочных железах. Артистка подала иск против своего бывшего менеджера Таннера Мэйнстейна. Доэрти отметила, что экс-менеджер неправильно оформил ее медицинское страхование, из-за чего, по ее мнению, она не получила должного лечения и ее рак метастазировал на лимфатическую систему.

В мае 2016 Доэрти перенесла мастэктомию, чуть позже химиотерапию, после чего начала радиотерапию. Но в апреле 2017 у звезды случилась ремиссия. В 2020 году Шеннен в эфире ток-шоу Good Morning America сообщила, что ее болезнь вернулась, и теперь она на четвертой стадии. Доэрти также поделилась, что рак у нее диагностирован во время съемок в продолжении сериала "Беверли-Хиллз".