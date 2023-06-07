Дженнифер Энистон показалась с сединой в волосах

Голливудская актриса Дженнифер Энистон похвасталась своей природной красотой и показала седые волосы.

Артистка опубликовала новый ролик в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, на видео 54-летняя Дженнифер позировала перед камерой в обтягивающих лосинах и кофточке, рекламировала средство для волос собственного бренда.

Тем временем в прическе Энистон виднелись седые пряди. Актриса не стесняется продемонстрировать, как выглядят ее волосы без окрашивания. В частности, "серебристые пряди" в прическе голливудской знаменитости виднелись у корней.

Поклонники Дженнифер Энистон были благодарны ей за такую откровенность. В комментариях фанаты засыпали актрису комплиментами по поводу ее внешнего вида.

- У нее седые волосы, но она все равно красивая!

- Дженнифер, твои волосы - это просто шедевр. Все с этим согласны!

- Очень нравится твой цвет волос и стиль! Это так мило!