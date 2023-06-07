Ева Мендес озадачила тем, что бреет лицо

Американская актриса Ева Мендес поделилась с поклонниками, как ухаживает за собой.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, на днях артистка посетила косметический салон и на странице в Instagram показала какие бьюти-процедуры делала. В частности, звезда призналась, что она бреет лицо.

В ролике, который Мендес запостила в фотоблоге, она показала, как косметолог специальным ножом бреет ее лицо. Знаменитость пошутила, что мохнатость на лице ей досталась от отца-кубинца:

"Да, я побрилась! Обожаю это! Макияж и увлажняющий крем ложатся гораздо лучше. Хотя я волосатая. Мой кубинский папа - это медведь, а я его мини-копия", - отметила Мендес.

Актриса рассказала, что ей сделали дермапланирование - специализированную процедуру по уходу за кожей, в результате которой удаляют омертвевшую кожу и убрали так называемый персиковый пух с лица.