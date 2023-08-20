Машину ДиКаприо из «Волк с Уолл-стрит» выставили на аукцион

Автомобиль марки Lamborghini Countach 25th Anniversary edition, который использовался на съемках фильма Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит", продают на аукционе RM Sotheby's. Об этом сообщает Hypebeast, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это единственный сохранившийся экземпляр спорткара, отмечает издание. Вторую машину разбили для съемок сцены, когда Леонардо ДиКаприо в роли Джордана Белфорта едет из клуба домой.

Оценивается, что автомобиль уйдет с молотка за два миллиона долларов.

Премьера фильма "Волк с Уолл-стрит" состоялась в 2013 году. Главные роли в ленте Мартина Скорсезе исполнили Леонардо ДиКаприо и Марго Робби. В центре сюжета - нью-йоркский брокер Джордан Белфорт, осужденный за отмывание денег. Картина была номинирована на пять премий "Оскар".

Эта картина оказалась на первом месте в списке фильмов с наибольшим количеством мата на английском языке. Всего в фильме насчитали 715 ругательств.

В ней также снялись Джона Хилл, Мэттью Макконахи и Жан Дюжарден.