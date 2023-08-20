Звезда «Эйфории» сыграет Женщину-паука

Звезда "Эйфории" Сидни Суини подтвердила, что получила роль Женщины-паука в фильме "Мадам Паутина". Об этом она рассказала в беседе Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Суини воплотит образ героини комиксов Джулии Карпентер. В частности, в основу сценария ляжет комикс "Земля-616", где у Карпентер центральная роль. Позже Карпентер станет Мадам Паутиной.

"Конечно, я была без ума от радости. Я отправилась в магазин комиксов и купила все комиксы, в которых упоминалась моя героиня", - вспоминает Суини свою реакцию на получение роли.

Актриса не сомневается, что проект будет успешным и удивит зрителей.

"Я думаю, что он будет отличаться от того, чего ожидают от картин о супергероях", - говорит она.