Звездные стилисты заявили о намерении начать забастовку

Звездные стилисты в Великобритании заявили о намерении начать массовую забастовку из-за нехватки денег. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает WWD.

По информации издания, специалисты решили объединиться в профсоюз Celebrity Stylist Union, чтобы поднять заработные платы. Уточняется, что в среднем стилисты получают гонорар в размере 500 долларов (48,6 тысячи рублей) за одного клиента. Таким образом, по их словам, доход в год обычно составляет 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).

Однако, как утверждают эксперты, 30 процентов от упомянутой суммы расходуется на примерки, поездки и доставку нарядов, а 20 процентов уходит на комиссию агентствам и налоги на самозанятость. Отмечается, что основная цель митинга - повысить выплаты до 1250 долларов (121,8 тысячи рублей) за клиента. Кроме того, стилисты желают, чтобы крупные студии и стриминги учитывали экономические условия при определении гонорара.

"Нормальные условия отсутствуют. Студии сами устанавливают расценки и не дают возможности для переговоров. Плохие ставки и завышенные ожидания от студий ударяют по нам. В большинстве случаев мы уходим с зарплатой ниже минимума. С 2016 года мой чек составляет 500 долларов и никак не меняется", - заявил основатель профсоюза Микаэль Миллер, который сотрудничал с актерами Хиро Файнс-Тиффином, Алленом Личем, Шазадом Латифом, Джаредом Лето и Мэттом Бомером.