Церемония вручения премии «Эмми» перенесена

Церемония вручения телевизионной премии "Эмми" состоится 15 января 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на издание Variety.

В публикации говорится, что торжественное мероприятие состоится в день Мартина Лютера Кинга. Первоначально 75-я церемония вручения "Эмми" должна была состояться 18 сентября, однако ее перенесли из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.

Номинации на награждение были представлены 12 июля. Голосование же пройдет 17-28 августа.

Отметим, что последний раз церемония премии Emmy была отложена в 2001 году из-за терактов 11 сентября и начала военной операции США в Афганистане 7 октября.

Забастовка актеров продолжается с 14 июля, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве.