Дэвид Бекхэм сделал короткую стрижку, которую носил в нулевые

Дэвид Бекхэм вернулся к короткой стрижке, которую носил во время игры за футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" в 2000-х годах. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

48-летний бывший футболист продемонстрировал в своем Instagram Stories фото с новой стрижкой.

"Ничего особо не меняется, надоели волосы, отрезал их", - написал он.

Бекхэм любил экспериментировать с волосами, поэтому в молодости ходил с хвостами, ирокезами, кудрями и осветлял волосы.

В начале августа Дэвид Бекхэм поделился в социальных сетях фотографией с дочерью Харпер, которая делала отцу макияж.

"Видимо, папе не помешает немного пудры и контуринга. Не уверен, что это значит, но после я выглядел намного лучше. Мой маленький визажист!" - подписал фотографию футболист.

Поклонники семьи Бекхэмов оценили "терпение" Дэвида.