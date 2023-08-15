Disney рассматривает на роль Рапунцель актрису из «Оппенгеймера»

Инсайдер Дэниел Рихтман заявил, что Disney рассматривает актрису Флоренс Пью на роль Рапунцель в предстоящей адаптации мультфильма. Об этом сообщает портал World Of Reel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рихтман отмечает, что боссы кинокомпании предлагают актрисе внушительный гонорар за съемки в фильме. При этом он считает, что звезда "Оппенгейера" вряд ли захочет "глубоко погружаться в диснеевский конвейер".

"Она подает большие надежды, а ее желание сняться в "Черной вдове" Marvel, похоже, было единичным случаем. По крайней мере, я надеюсь на это", - подчеркивается в сообщении.

Флоренс Пью дебютировала в кино в 2014 году. Она снялась в драме "Падение". Артистка стала известной после съемок в картине "Леди Макбет", где исполнила главную роль. В 2018 году Пью была номинирована на премию BAFTA в категории "Восходящая звезда".

Пью снялась в более чем 30 фильмах. Она сыграла в таких фильмах, как "Солнцестояние", "Оппенгеймер", "Маленькие женщины", "Хороший человек", "Соколиный глаз".