Бывший «ангел» Victoria's Secret Амбросио опубликовала редкие фото с отцом

Супермодель Алессандра Амбросио поздравила подписчиков с днем отца и опубликовала редкие снимки с родителями из семейного архива, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Алессандра Амбросио показала, как отдыхает с отцом на море. На других архивных фотографиях она позировала вместе с сестрой и детьми.

"Празднуем День отца с моим! Я люблю тебя, папа, и спасибо за то, что ты всегда со мной учишь, защищаешь и вдохновляешь нашу семью!" - написала модель в личном блоге.

Супермодель была замужем за бизнесменом Джейми Мазуром. В 2018 году они расстались на дружеской ноте. В браке у бывших возлюбленных родилась дочь Аня Луиза и сын Ноа Феникс.

Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren. Супермодель также попробовала себя в качестве актрисы, сыграв эпизодическую роль в фильме "Казино Рояль" про Джеймса Бонда, в картине "Здравствуй, папа, Новый год" и сериале "Сплетница".