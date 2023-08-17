Эштон Кутчер и Мила Кунис предложили фанатам арендовать их пляжный дом

Актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис разместили объявление о сдаче своего пляжного дома в Санта-Барбаре на Airbnb. Об этом супруги рассказали подписчикам своих социальных сетей, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эштон Кутчер и Мила Кунис записали видеоролик, в котором предложили незнакомцам арендовать их пляжный дом.

"Привет, детка. У меня есть очень глупая идея. Я думаю, что мы должны пригласить совершенно незнакомых людей остаться с нами на пляже. Здесь очень красиво. Я думаю, людям понравится", - сказал Кутчер жене.

Актер отметил, что гости смогут приехать в их с женой дом, чтобы насладиться отдыхом и общением.

"Оставайтесь с нами в нашем пляжном домике и уезжайте, как будто мы старые приятели!" - добавил он.

Супруги уточнили, что дом расположен "в нескольких шагах от пляжа", а из окон открывается "панорамный" вид на горы Санта-Инес. К услугам гостей две спальни, две ванные комнаты, столовая и полноценная кухня. К дому также примыкает просторный внутренний дворик с огромной гидромассажной ванной.

"Мы поприветствуем вас по прибытии и позаботимся о том, чтобы у вас было все необходимое для веселого отдыха на пляже", - пообещали Мила Кунис и Эштон Кутчер.