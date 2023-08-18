Тимоти Шаламе мечтал сняться в «Барби», но не смог из-за графика

Режиссер Грета Гервиг призналась, что звезда "Дюны" Тимоти Шаламе посещал съемочную площадку фильма с Марго Робби и сетовал на то, что не смог поучаствовать в проекте. Ее слова передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гервиг, она приглашала на эпизодические роли в "Барби" Шаламе и актрису Сиршу Ронан ("Отель "Гранд Будапешт"), но оба не смогли из-за проблем с графиком.

"Хотя Тимоти приходил на съемочную площадку и говорил: "Я должен был сниматься в этом фильме". На что я ответила: "Знаю. И почему не снимаешься?" - вспомнила режиссер.

Премьера "Барби" состоялась 19 июля. И только за первый уикенд кассовые сборы картины составили $356 млн. Фильм о побеге знаменитой куклы из кукольной страны уже успел стать самым кассовым в 2023 году, обогнав такие фильмы, как "Стражи Галактики - 3" и "Братья Супер Марио в кино". Ни один из фильмов с Марго Робби или Райаном Гослингом, исполнившими главные роли в "Барби", не собирал в прокате большую сумму.