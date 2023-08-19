Адель перестраивает дом Сильвестра Сталлоне стоимостью $58 миллионов

Адель находится в процессе полной перестройки особняка Сильвестра Сталлоне в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В новом доме 35-летней певицы, который она приобрела в 2022 году за $58 миллионов, проводится обширная реконструкция всей территории за исключением зоны бассейна.

Кроме того, на территории особняка исполнительница решила оставить статую персонажа Сталлоне Рокки из одноименной американской спортивной драмы 1976 года. От статуи открывается вид на большой открытый бассейн на заднем дворе.

В июне 77-летний актер Сильвестр Сталлоне рассказал The Wall Street Journal, что Адель настояла на том, чтобы статуя осталась в ее собственности. "Она сказала: "Это не обсуждается. Это испортит все дело". Она хотела статую", - сказал он.

После завершения ремонтных работ Адель планирует переехать в дом площадью 1,7 тысяч кв.м. со своим женихом Ричем Полом и 11-летним сыном Анджело.