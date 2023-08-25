Мила Йовович показала редкие фото с мужем и дочерьми и сообщила о празднике в семье

Голливудская актриса Мила Йовович показала редкие семейные снимки и рассказала о важном празднике в семье.

Как сообщила знаменитость в своем Instagram, они с возлюбленным, режиссером Полом Андерсоном, празднуют годовщину свадьбы. 22 августа исполнилось 14 лет, как актриса вместе со своим избранником живет в официальном браке, передает Day.Az со ссылкой на TSN.

По случаю праздника Мила посвятила возлюбленному пост в Instagram. Актриса поблагодарила режиссера за счастливую семью и троих дочерей. Знаменитость отметила, что впереди их с возлюбленным ждет немало лет счастливой супружеской жизни.

"Поздравляю с праздником моего невероятного мужа! Ты делаешь все самое лучшее, ты снимаешь мою тревогу, ты всегда рядом со мной и нашими девочками. Ты самый красивый и самый сексуальный мужчина в мире! Я очень люблю тебя, Пол! Впереди еще много прекрасных и увлекательных лет вместе ", - написала знаменитость.

Также Мила опубликовала счастливые семейные фотографии. На снимках знаменитость позировала вместе с мужем и сразу тремя их дочерьми.