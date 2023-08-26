Стали известны подробности романа Брэда Питта

Почти год назад стало известно о новом романе Брэда Питта. Актер встречается с бывшей женой Пола Уэсли. "Этим летом они много времени проводят вместе. Они по-настоящему наслаждаются временем наедине и очень любят друг друга", - сообщал ранее инсайдер. Однако, как передает другой анонимный источник, голливудская звезда не торопится с предложением руки и сердца.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, инсайдер Entertainment Tonight сообщает, влюбленные счастливы вместе. "Брэд и Инес продолжают видеться и веселятся вместе", - сказал он.

Также он добавил, что они прекрасно ладят. "Они наслаждаются компанией друг друга и имеют схожие интересы", - упомянул аноним. Однако, по его словам, о свадьбе еще рано говорить. "Между ними все хорошо, но Брэд не торопится", - объяснил он.