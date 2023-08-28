Дени Вильнев готов взяться за третью часть "Дюны"

Канадский режиссер Дени Вильнев в интервью журналу Empire Magazine заявил о желании снять третью часть "Дюны", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Режиссер подчеркнул, что хотел бы продолжить "исследование пустынной планеты", созданной Фрэнком Гербертом в третьем фильме по мотивам "Дюны". "Если мне удастся создать трилогию, это будет моя мечта", - сказал Вильнев.

Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. отложила премьеру фильма "Дюна: Часть вторая" на 2024 год из-за продолжающейся забастовки сценаристов и киноактеров.

В фильме сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Зендея, Флоренс Пью, Леа Сейду, Кристофер Уокен, Остин Батлер, Сухейла Якуб, Стеллан Скарсгорд, Шарлотта Рэмплинг и Стивен Хендерсон. Музыку к фильму написал композитор Ханс Циммер, получивший премию "Оскар" за создание саундтрека к первой части истории.