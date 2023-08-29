Элтона Джона выписали из больницы

Британский певец и композитор Элтон Джон выписан из больницы, в которую он попал в воскресенье, получив легкие травмы при падении в своем доме в Ницце.

Как говорится в заявлении, распространенном пресс-службой 76-летнего исполнителя, госпитализация была мерой предосторожности, угрозы его здоровью нет, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что после того, как вчера Элтон поскользнулся у себя дома на юге Франции, он посетил местную больницу в качестве меры предосторожности. Уже сегодня утром после проведенного обследования он был выписан и сейчас снова дома и хорошо себя чувствует", - сказано в сообщении.

В июле выступлением в Стокгольме Элтон Джон завершил свое прощальное турне Farewell Yellow Brick Road Tour, которое с перерывами продлилось пять лет. Последний тур исполнитель начал еще в 2018 году и сыграл около 330 концертов, однако был вынужден сделать несколько пауз - из-за пандемии COVID-19 и проблем со здоровьем. Завершив гастроли, он отправился на отдых во Францию вместе с семьей.

По версии музыкального журнала Rolling Stone, Элтон Джон занимает 49-ю строчку списка величайших музыкальных исполнителей. За более чем полувековую карьеру он выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. Среди его наград пять статуэток Grammy, два "Оскара", два "Золотых глобуса". В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame).