В Warner Bros. оценили убытки из-за забастовок в Голливуде

Киностудия Warner Brothers оценила убытки, которые могут принести забастовки сценаристов и актеров США. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ожидается, что забастовки окажут негативное влияние на прибыль компании в 2023 году на сумму от 300 до 500 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что забастовка сценаристов в Голливуде, которая продолжается уже четыре месяца, обошлась экономике Калифорнии почти в пять миллиардов долларов.

13 июля Гильдия киноактеров США объявила о начале забастовки. О забастовке сценаристов Голливуда сообщалось в начале мая. Актеры и сценаристы бастуют одновременно впервые с 1960 года.