Мик Джаггер продал свой дом и неплохо заработал

Лидер рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и его партнерша, хореограф Мелани Хэмрик, в конце августа продали дом во Флориде, США, за 3,25 миллиона долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает издание Mansion Global.

Дом расположен в получасе езды от Сарасоты, на территории охраняемого жилого комплекса премиум-класса Lake Club. Отмечается, что за время владения особняком пара успела потратить 400 тысяч долларов на косметический ремонт здания, а также благоустройство придомовой территории и установку камер видеонаблюдения.

Площадь главного здания составляет 1,73 тысячи квадратных метров, в нем есть четыре спальни, большая гостиная, медиазал с баром, а также два кабинета, три балкона и застекленная веранда. В главной спальне, на которую ведет отдельная лестница, находятся балкон с камином и гардеробная. На территории особняка есть собственная колокольня.