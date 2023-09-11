Дочь Оззи Осборна сожалеет о резком похудении

Британская певица, дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли Осборн призналась, что похудела слишком сильно. 38-летнюю артистку, высказавшуюся в подкасте Scheananigans, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам Осборн, после рождения первенца Сидни от музыканта группы Slipknot Сида Уилсона в 2022 году она решила, что похудение - ее миссия. "А потом я подумала: так, я сбросила набранное за беременность, посмотрим, смогу ли я сбросить еще. И зашла слишком далеко", - сказала она.

Певица также признала, что пряталась все девять месяцев беременности, чтобы избежать негативных комментариев о своей внешности.